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Санчес близок к возвращению в «Интер». Контракт – на год, зарплата – 3 млн евро

Санчес близок к возвращению в «Интер». Контракт – на год, зарплата – 3 млн евро

По данным инсайдера Николы Скиры, 34-летний чилиец перейдет на правах свободного агента и подпишет контракт до 2024 года с зарплатой 3 млн евро за сезон.

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