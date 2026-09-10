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«Было бы неплохо, если бы в «Ливерпуле» был кто-то вроде Виейра, кто мог бы раздавить Ромеро в его же стиле». Юнгберг о грубой игре защитника «Атлетико»

Бывший полузащитник «Арсенала»  Фредрик Юнгберг раскритиковал грубую манеру игры защитника « Атлетико »  Кристиана Ромеро .

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