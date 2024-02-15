Тухель о поражении «Баварии»: «Странный пенальти и удаление решили исход матча. Мы сделали все, чтобы проиграть, наши индивидуальные ошибки дали «Лацио» уверенность»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы уступили в гостях со счетом 0:1. Чиро Иммобиле на 69-й минуте реализовал пенальти, назначенный за грубую игру защитника «Баварии» Дайо Упамекано, который также получил прямую красную карточку.
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