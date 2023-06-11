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Песков: У России нет «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Киевом

Песков: У России нет «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 11 июня, прокомментировал возможность переговоров по украинскому кризису.

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