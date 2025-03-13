ФСБ предотвратила серию терактов против участников СВО и госслужащих

Федеральная служба безопасности предотвратила серию покушений на участников спецоперации и оказывающих им помощь госслужащих, которым спецслужбы Украины собирались прислать по почте посылки с бомбами, замаскированными под парфюмерию.
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