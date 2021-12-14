Руководителя строительной организации в Волгограде лишили свободы на 5,5 лет

Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, в апреле 2016 года застройщик жилого многоквартирного дома, возводимого с привлечением средств граждан, заключил с фирмой подсудимого договор уступки прав.