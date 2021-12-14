novostivolgograda

196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Галыгин
    зомбиваксы озверели,сатана правит миромСудебные приставы...
  • Геннадий Бережнов
    Опять банды появились. Есть капиталисты, то будут и экспроприаторы!Вооруженную банду...
  • Малик Гумеров
    Судью нужно гнать поганой метлой , как антинародного диверсанта врага , как нарушителя и попирателя Конституции РФ , ...Антимасочника в п...

Руководителя строительной организации в Волгограде лишили свободы на 5,5 лет

Руководителя строительной организации в Волгограде лишили свободы на 5,5 лет

Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, в апреле 2016 года застройщик жилого многоквартирного дома, возводимого с привлечением средств граждан, заключил с фирмой подсудимого договор уступки прав.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх