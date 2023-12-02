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Татьяна Монтян: Как республиканцы внезапно стали за помощь Украине? Парадоксы политики

Татьяна Монтян: Как республиканцы внезапно стали за помощь Украине? Парадоксы политики

­Помните, как радикальные консерваторы активно блокировали выделение более 60 млрд $ для продолжения войны на территории Украины? Тогда еще новоизбранный спикер Майк Джонсон даже пытался протащить помощь Израилю отдельно от Украины и вообще делал нелицеприятные заявления о непонятных целях и последствиях выделения сотен миллиардов долларов.

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