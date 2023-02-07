Энциклопедия Техники

444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Надо провести проверки в верхах,кто это должен заниматься?Ведь сейчас заправляются самолёты,вертолёты на войне,не гов...Российская гражда...
  • Иван Захава
    И о чем это пост, а главное для кого? Если для моей бабушки, так она всем этим пользуется..Наши смартфоны на...
  • Алекс Архипов
    Пока во главе эффективные манагеры, дел не будет.Про состояние рос...

Комитет одобрил налоговую поправку, которая выводит «Газпром» и его дочерние предприятия из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров СПГ

Комитет одобрил налоговую поправку, которая выводит «Газпром» и его дочерние предприятия из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров СПГ

﻿﻿Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку в налоговое законодательство, которая избавит «Газпром» и его дочерние компании от повышенного налога на прибыль, установленного в конце 2022 года для экспортеров сжиженного природного газа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх