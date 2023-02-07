Комитет одобрил налоговую поправку, которая выводит «Газпром» и его дочерние предприятия из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров СПГ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку в налоговое законодательство, которая избавит «Газпром» и его дочерние компании от повышенного налога на прибыль, установленного в конце 2022 года для экспортеров сжиженного природного газа.
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