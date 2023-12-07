Associated Press: некоторые украинцы возмутились из-за приема Путина в ОАЭ

Boris Borisov

Правильно возмутились ! Каждый украйнец с именем Путина ложится и встаёт . ( частенько ложится , но уже не встаёт ). А раз мы один народ , то мы, москали, им братья! Вот им и обидно , что Путин к арабам поехал , а не к ним в Киев с Шойгу. ! )