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Associated Press: некоторые украинцы возмутились из-за приема Путина в ОАЭ

Associated Press: некоторые украинцы возмутились из-за приема Путина в ОАЭ

Работающие в Дубае на 28-й Конференции ООН по изменению климата украинцы были возмущены из-за визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ.

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Комментарии
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Марина Фролова
Ну... Выходите на Майдан, скачите. Арабских принцев - на Миротворец, а лучше, как Киву... Давайте!!
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
Некоторые бандеровцы и нацисты, а не украинцы!
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3 час.
Boris Borisov
Правильно возмутились ! Каждый украйнец с именем Путина ложится и встаёт . ( частенько  ложится , но  уже не встаёт ). А раз мы один народ , то мы, москали, им братья! Вот им и обидно , что Путин к арабам поехал , а не к ним в Киев с Шойгу. ! )
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2 час.

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