СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 054 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    А в магазин и на рынок не пробовали ходить? Сейчас только один комплекс выдаёт больше мяса, чем все индивидуалы облас...Ленин забрал у на...
  • lenivka
    Оттого что старая ума не прибавляется.Есть такие наглые и себе на уме.Тем более ее уже все знают.Она и в других места...В Перми парикмахе...
  • Одиссей
    Да вопрос-то решается просто!!! 1. привязывать мигрантов к определенным территориям, где они востребованы, куда их за..."Я НАЙДУ ТЕБЯ И Т...

В Перми парикмахер унизила и заставила прибираться старушку, которая забыла кошелек дома

В Перми парикмахер унизила и заставила прибираться старушку, которая забыла кошелек дома

Царьград. Пермь Накануне 8 марта по пермским пабликам разлетелось видео, как старенькая бабушка, которая едва может ходить, подметает за собой волосы после стрижки, а за кадром ее кроет отборным матом парикмахер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Михалев
Да, одни воруют или аферами занимаются, платит за все тот, кто работает.
Ответить
3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Да, есть, но я думаю,  что это не  тот случай так как аферисты не возвращаються.
Ответить
2 час.
lenivka
Оттого что старая ума не прибавляется.Есть такие наглые и себе на уме.Тем более ее уже все знают.Она и в других местах себя не лучше ведет.За нее прям испанский стыд
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх