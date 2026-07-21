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Светлана Журова: «Петросян уже многого добилась, может, считает, что это ее потолок. Возможно, она выбрала артистическую карьеру или другую жизнь»

Депутат Госдумы Светлана Журова допустила, что уход фигуристки Аделии Петросян от Этери Тутберидзе может быть связан с завершением спортивной карьеры в пользу учебы или шоу.

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