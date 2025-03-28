МИД РФ: Париж и Лондон приняли участие в атаке ВСУ газовой станции «Суджа»

Утром 28 марта киевские боевики нанесли в нарушение действующего соглашения об отказе от нападения на энергетические объекты удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», заявила 28 марта пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.
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