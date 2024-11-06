Можно ли жителям Мангистау пройти ЭКО по ОСМС?

Наверняка, вы часто слышали о такой возможности, но не знали, кто может ею воспользоваться. С 2021 года заработала программа «Аңсаған сәби», которая позволила увеличить финансирование экстракорпорального оплодотворения: если раньше выделялось около 900-1000 квот на всю страну, то теперь в год по ОСМС проводится 7000 программ ЭКО.