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Аргументы недели

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Трамп назвал удары Украины по российским НПЗ «проблемой» для США

Трамп назвал удары Украины по российским НПЗ «проблемой» для США

Дональд Трамп назвал «проблемой» для США удары Украины по российским НПЗ. «Мы, как вы знаете, добываем рекордные объёмы нефти, рекордные объёмы.

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Стефания Новак

Трамп втихаря сам анонсировал атаки на НПЗ и делает вид что ничего не может сделать. Если бы он очень хотел запретить нацистам бить по НПЗ - они бы давно бы прекратили это. Зе знает что его поддерживают тайно его действия И бьет по НПЗ и по мирным городам.