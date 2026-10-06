Дональд Трамп назвал «проблемой» для США удары Украины по российским НПЗ. «Мы, как вы знаете, добываем рекордные объёмы нефти, рекордные объёмы.
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Трамп втихаря сам анонсировал атаки на НПЗ и делает вид что ничего не может сделать. Если бы он очень хотел запретить нацистам бить по НПЗ - они бы давно бы прекратили это. Зе знает что его поддерживают тайно его действия И бьет по НПЗ и по мирным городам.