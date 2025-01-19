Правда генерала Попова. Шойгу и Герасимов были в ярости? Уголовное дело становится всё более странным

Александр Маркитанов все продажные подневольные...от вокзальных проституток до министров и т.п. продажность и отсутствие совести их принуждает быть проститутками. Безнаказанность и равнодушие гаранта включают зелёный свет всякой нечисти.

Виталий Сафронов А ведь придёт ОНА и спросит:- Кто и сколько наворовал....- а это уже будет скоро и от этого никто не сможет спрятаться , если только в деревянный ящик....😛