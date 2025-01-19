Уголовное дело против генерала Ивана Попова становится всё более странным. В Telegram-каналах пишут, что Шойгу и Герасимов были в ярости от того, что Попов рассказал правду о проблемах в зоне СВО.
Правда генерала Попова. Шойгу и Герасимов были в ярости? Уголовное дело становится всё более странным
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Александр Маркитанов
все продажные подневольные...от вокзальных проституток до министров и т.п. продажность и отсутствие совести их принуждает быть проститутками. Безнаказанность и равнодушие гаранта включают зелёный свет всякой нечисти.
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3 час.
Виталий Сафронов
А ведь придёт ОНА и спросит:- Кто и сколько наворовал....- а это уже будет скоро и от этого никто не сможет спрятаться , если только в деревянный ящик....😛
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1 час.
людмила пригарина
Не нужно "стрелочников" обвинять. Вы как с другой планеты. Я помню о Е. Пригожине и хочу верить что он жив. Не забываю губернатора Хабаровского края С.И.Фургала и надеюсь на его скорое освобождение. Уважаю и горжусь боевым генералом И. Поповым. ..... Но глупо обвинять в нашей системе следователей, которых легко можно заменять....
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59 мин.
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