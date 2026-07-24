Где купить 20 литров бензина и дизеля в Крыму 24 июля: адреса АЗС

Сегодня, 24 июля, бензин и дизель есть в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Кировский район село Владиславовка, Виноградная улица, 2В В наличии: АИ-95+, ДТ Черноморский район пгт Черноморское, АЗС "АТАН" В наличии: АИ-95 Симферопольский район село Родниковое, улица 40 лет Победы, 1 Б В наличии: АИ-95, ДТ пос.