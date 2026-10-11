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Журнал «Профиль»

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ВОЗ не подтверждает информацию о новых случаях заболевания инфекцией в Иркутской области

ВОЗ не подтверждает информацию о новых случаях заболевания инфекцией в Иркутской области

Всемирная организация здравоохранения также подтвердила отсутствие риска чрезвычайной ситуации санитарно-эпидемиологического характера в Иркутской области.

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