Рязань в ночь на 15 октября подверглась массированной атаке ВСУ. В двух районах города в целях безопасности по решению местных властей были отменены занятия в школах и детских садах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Израиль прекратил...
- Глава МИД Британи...
- Глава МИД Британи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым