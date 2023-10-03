Театр абсурда
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Театр абсурда

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А что если Путин на Украине выбрал Чеченский сценарий?

А что если Путин на Украине выбрал Чеченский сценарий?

Вы можете себе представить, что какой-нибудь украинский генерал или даже олигарх, имеющий свои военные формирования, дает команду развернуть оружие и направить его против оголтелых украинских националистов? Ну, Сырский там какой-нибудь, или даже Ахметов? А между тем, в Чеченской республики в свое время произошло именно так.

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