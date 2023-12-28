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Несекретные материалы

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Иноагент Смольянинов может появиться в наших сериалах в 2024 году

Иноагент Смольянинов может появиться в наших сериалах в 2024 году

Юрий Кот   Фото КП   Иноагент Артур Смольянинов — актер, обласканный в России премиями, деньгами, славой.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это единственное. что мы можем сделать. НО... откаты уже получены и им плевать: смотрим мы это, или не смотрим? Да хоть сразу на помойку...
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13 час.
ВераВерная
Нет &quot;руки карающей&quot;, нет законов, нет исполнителей этих законов. Вот поэтому и происходит такая ситуация. Ненавистники политики государства, ярые русофобы продолжают работать в культурном секторе, и даже нашего Президента могут обвинять в преступлении. И им не &quot;западло&quot; существовать на деньги этого государства, привлекать в свои сериалы иноагентов, они ещё и пострадавшими от режима себя считают. Мерзость это все, гадость.
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11 час.
М
Мария
На ТВ давно пора ввести ЦЕНЗУРУ! Сколько можно терпеть всех этих изваращенцев?????
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11 час.

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