Иноагент Смольянинов может появиться в наших сериалах в 2024 году

Это единственное. что мы можем сделать. НО... откаты уже получены и им плевать: смотрим мы это, или не смотрим? Да хоть сразу на помойку...

ВераВерная

Нет "руки карающей", нет законов, нет исполнителей этих законов. Вот поэтому и происходит такая ситуация. Ненавистники политики государства, ярые русофобы продолжают работать в культурном секторе, и даже нашего Президента могут обвинять в преступлении. И им не "западло" существовать на деньги этого государства, привлекать в свои сериалы иноагентов, они ещё и пострадавшими от режима себя считают. Мерзость это все, гадость.