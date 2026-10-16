«Пёстрая жизнь» Кандинского стала самым дорогим лотом вечерних торгов Christie’s в Лондоне. До аукциона полотно десятилетиями находилось в немецкой банковской коллекции, а в 2023 году его вернули наследникам еврейской семьи Левенштейн.
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