Почему вы одиноки рядом с любимым мужчиной: раскрываем причины

Почему вы одиноки рядом с любимым мужчиной: раскрываем причиныПочему мы испытываем одиночествоИсследование, опубликованное в научном журнале Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, показало, что многие ощущают себя ужасно одиноко, даже если на самом деле вокруг них много хороших и любящих людей.