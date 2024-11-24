Минобороны назвало позволяющий контролировать позиции ВС РФ в Курской области вид техники

В Минобороны сообщили, что Вооруженным силам России (ВС РФ) удается контролировать воздушное пространство над своими позициями в Курской области с помощью зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С», передает ТАСС.
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