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Петербургский дневник

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Петербуржца привлекли к ответственности за оскорбления в сообщениях

Петербуржца привлекли к ответственности за оскорбления в сообщениях

В качестве наказания ему вынесли предупреждение Жителя Петербурга привлекли к административной ответственности за оскорбление в мессенджере.

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Комментарии
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Boris Borisov
А может он очень правильно употребил нецензурную брань ?! Ну, например: -  к росту цен , вранью правительства об инфляции, об индексации пенсий, о ценах в магазинах, о засильи мигрантов,о  воровстве чиновников, о взяточнистве, о тупости госчиновников, о скотстве людей&quot;искусства&quot;,о здравоохранении, о повальном воровстве и безразличии государства к простым людям !??-----Петербуржец, если ты об этом матерился- , то я с тобой навсегда !!!!!  Судите И меня за лютый, страшный мат !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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