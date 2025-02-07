Петербуржца привлекли к ответственности за оскорбления в сообщениях

Boris Borisov

А может он очень правильно употребил нецензурную брань ?! Ну, например: - к росту цен , вранью правительства об инфляции, об индексации пенсий, о ценах в магазинах, о засильи мигрантов,о воровстве чиновников, о взяточнистве, о тупости госчиновников, о скотстве людей"искусства",о здравоохранении, о повальном воровстве и безразличии государства к простым людям !??-----Петербуржец, если ты об этом матерился- , то я с тобой навсегда !!!!! Судите И меня за лютый, страшный мат !!!!!!!!!!!!!!!!!!