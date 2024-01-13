ВКС РФ «ратифицировали» соглашение о британских «гарантиях безопасности» Украине

Согласно “МК”, срочный визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев, где он представил Зеленскому “гарантии безопасности”, закончился “ратификацией” соглашения со стороны российских ракетоносцев ВКС.
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