Директор театра Российской армии Милена Авимская проехала в колонне московского Ночного велофестиваля

Она впервые поучаствовала в велофестивале Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская проехала в колонне московского Ночного велофестиваля, участники которого стартовали от здания театра на Суворовской площади, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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