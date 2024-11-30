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Царьград

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Украинский БПЛА атаковал объект в Каспийске: Что известно

Украинский БПЛА атаковал объект в Каспийске: Что известно

Киевский режим пытался атаковать Каспийск в Дагестане. Подробности сообщили местные власти.Украинский дрон атаковал Каспийск, проинформировал в телеграм-канале глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

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