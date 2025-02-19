Группа вологодцев пожаловалась Путину на губернатора Филимонова в большом письме

Группа 120 граждан из Вологодской области, которые представляются «сторонниками «Единой России» (ЕР), направили обращения на имя президента Владимира Путина и руководителя партии, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева по поводу работы губернатора Георгия Филимонова.