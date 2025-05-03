Трамп выложил свое фото в облачении папы римского – возможно, это намёк Американский президент Дональд Трамп выложил свое фото в облачении папы римского.
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Трамп выложил свое фото в облачении папы римского – возможно, это намёк Американский президент Дональд Трамп выложил свое фото в облачении папы римского.
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