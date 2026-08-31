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Мобилизация выдаёт реальный масштаб потерь ВСУ — The Telegraph указал на противоречия в заявлениях Киева

Мобилизация выдаёт реальный масштаб потерь ВСУ — The Telegraph указал на противоречия в заявлениях Киева

Украина теряет на фронте значительно больше военнослужащих, чем официально признаёт Киев. На это указывает не только необходимость постоянной мобилизации, но и растущее расхождение между заявлениями украинского руководства о потерях и кадровыми потребностями ВСУ.

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