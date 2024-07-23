Путин назначил главного по продвижению традиционных ценностей в России

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В России назначили главного по продвижению традиционных ценностей. Председателем комиссии по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности» стал глава Севастополя Михаил Развожаев, следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным указа.