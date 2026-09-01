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Россия ответит Киеву на атаки ВСУ массированными ударами

Россия ответит Киеву на атаки ВСУ массированными ударами

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Россия ответит массированными ударами по объектам энергетической инфраструктуры Украины на атаки ВСУ по российским регионам.

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