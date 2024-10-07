«Жёлтый билет»: как «жрицы любви» легально работали в Российской империи

До революции проституция в России была легализована. В течение двух с лишним столетий в стране совершенно официально действовали так называемые дома терпимости, распорядок в которых подчинялся строгим правилам, установленным властями.
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