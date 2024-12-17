Депутат Гаврилов: индексация от 36 тысяч рублей лишь на бумаге выглядит значимой

С 1 января 2025 года произойдет индексация пенсий работающих пенсионеров. Она составит 7,3%, а особенность ее в том, что расчет прибавки не от текущей суммы выплаты, а от условного размера пенсии, который работающий пенсионер мог бы получать, если бы прекратил трудовую деятельность.