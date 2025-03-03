Oppo возьмёт пример с Apple и защитит данные пользователей от своего ИИ с помощью GoogleКитайский производитель смартфонов Oppo, по примеру Apple, запустил частную систему облачных вычислений Private Computing Cloud, чтобы надёжно отделить конфиденциальную информацию пользователей от собственных продуктов ИИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)