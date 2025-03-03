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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Oppo возьмёт пример с Apple и защитит данные пользователей от своего ИИ с помощью...

Oppo возьмёт пример с Apple и защитит данные пользователей от своего ИИ с помощью...

Oppo возьмёт пример с Apple и защитит данные пользователей от своего ИИ с помощью GoogleКитайский производитель смартфонов Oppo, по примеру Apple, запустил частную систему облачных вычислений Private Computing Cloud, чтобы надёжно отделить конфиденциальную информацию пользователей от собственных продуктов ИИ.

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