Шоу-бизнес: Чуть пережил измену первой жены, а от второй сам сбежал к Сенчуковой: Смог ли Виктор Рыбин победить рак

Любители музыки знают Виктора Рыбина как исполнителя веселых песен про пиво и коммуналку, однако за камерами жизнь артиста мало похожа на оптимистичные тексты его композиций.
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