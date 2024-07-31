"Это не афишируется широко": Тихое предательство "друзей" России. Депутат не стал молчать

всех кто ратует за мигрантов пора начать проверять по всем статьям.. а начать надо с психиатрической комиссии

tsan tsan

Что за мода такая пошла - заставлять извиняться ? Такое извинение должно только сокращать сроки расследования и увеличивать сроки. И не более.