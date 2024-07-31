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"Это не афишируется широко": Тихое предательство "друзей" России. Депутат не стал молчать

"Это не афишируется широко": Тихое предательство "друзей" России. Депутат не стал молчать

Участник "шариатского патруля" сбежал из России. Вчера извинялся, сегодня сыплет намёками Участник "шариатского патруля" Самандар, известный своими попытками "навести порядок" в Мытищах, сбежал из России.

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Комментарии
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Екатерина Самойлова Гавриченкова
всех кто ратует за мигрантов пора начать проверять по всем статьям.. а начать надо с психиатрической комиссии
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22 час.
tsan tsan
Что за мода такая пошла - заставлять извиняться ? Такое извинение  должно только сокращать сроки расследования и увеличивать сроки. И не более.
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17 час.
Анатолий Анатольев
МОЧИТЬ МРАЗЕЙ-террористов и их пособников!!!!
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6 час.

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