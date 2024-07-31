"Это не афишируется широко": Тихое предательство "друзей" России. Депутат не стал молчать

Участник "шариатского патруля" сбежал из России. Вчера извинялся, сегодня сыплет намёками Участник "шариатского патруля" Самандар, известный своими попытками "навести порядок" в Мытищах, сбежал из России.
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