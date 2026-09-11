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Царьград

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KIA и Hyundai начнут строительство завода в Казахстане в 2026 году

KIA и Hyundai начнут строительство завода в Казахстане в 2026 году

АвтоВзгляд сообщает о возвращении автопроизводителей на российский рынок: первыми выступят KIA и Hyundai благодаря заводу в Казахстане.

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