Компания задержанного по делу о растрате Гайсина скупает земли в Прикамье

Компания «Свердловскдорстрой», среди владельцев которой числится задержанный по делу о превышении полномочий и растрате бизнесмен Малик Гайсин, выкупила с торгов 67 участков в Ординском районе Пермского края.
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