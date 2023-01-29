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Деннис Шредер получил технический за то, что лег на паркет после фола на Тейтуме

Деннис Шредер получил технический за то, что лег на паркет после фола на Тейтуме

Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер получил технический фол за то, что слишком эмоционально отреагировал на фол на форварде «Бостона» Джейсоне Тейтуме.

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