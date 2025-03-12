Спикер парламента Грузии обвинил ЕС в подстрекательстве беспорядков

Беспорядки на протестных акциях в Тбилиси в 2024 году происходили при подстрекательстве организаций, получающих финансирование от Евросоюза, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 12 марта в интервью телеканалу «Рустави-2».