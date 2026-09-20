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Аргументы и Факты

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Разгром Британии: боевики ВСУ и НАТО взвыли от натиска армии РФ под Сумами

Разгром Британии: боевики ВСУ и НАТО взвыли от натиска армии РФ под Сумами

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, с какой целью командование ВСУ перебросило на сумское направление подразделения, проходившие обучение в Великобритании, и что они на самом деле из себя представляют.

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