Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Хотелось бы знать сколько миллионов у нас таких и что они могут сделать, чтобы "урегулировать правовой статус". И ещё...До окончания возм...
  • Константин Самарин
    И это в регионе, где самый жесточайший контроль, всвязи а проникновением врага. Что-же творится в других регионах Рос...В Железногорске К...
  • Иван Ураганов
    Чиновники намного больше воруют и все ОК.В Краснодаре заде...

В Самаре сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь женщине, попавшей в трудную ситуацию на дороге

В Самаре сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь женщине, попавшей в трудную ситуацию на дороге

Начальник отделения Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре майор полиции Александр Чугунов совместно со государственным инспектором безопасности дорожного движения старшим капитаном полиции Романом Войновым, находясь на маршруте патрулирования, следуя по Аэропортовскому шоссе, заметили на обочине автомобиль со включенными аварийными сигналами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх