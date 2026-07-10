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Дипломы хотят отменить из-за ИИ: почему это может ударить по вузам

Дипломы хотят отменить из-за ИИ: почему это может ударить по вузам

Отмена дипломных работ в российских вузах может негативно повлиять на систему высшего образования. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков.

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