Дипломы хотят отменить из-за ИИ: почему это может ударить по вузам

Новости внутренней и внешней политики в России

Отмена дипломных работ в российских вузах может негативно повлиять на систему высшего образования. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков.