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Тренер СССР Тарасова рассказала о слезах Медведевой из-за сбежавшего Милохина

Тренер СССР Тарасова рассказала о слезах Медведевой из-за сбежавшего Милохина

Выдающийся тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскрыла, что фигуристка Евгения Медведева была очень расстроена после бегства блогера Дани Милохина из программы «Ледниковый период».

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