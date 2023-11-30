Тренер СССР Тарасова рассказала о слезах Медведевой из-за сбежавшего Милохина

Выдающийся тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскрыла, что фигуристка Евгения Медведева была очень расстроена после бегства блогера Дани Милохина из программы «Ледниковый период».
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