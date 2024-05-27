Барнаульцам рассказали, когда им вернут горячую воду после уже пройденной опрессовки

Работа по текущему ремонту продолжается в усиленном режиме В Барнауле 27 мая специалисты начали восстановление подачи горячей воды, которую отключали на время проведения первого этапа опрессовки с 14 по 26 мая, сообщает в своем Telegram-канале СГК.