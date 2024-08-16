Иркутянина осудили за повторную демонстрацию нацистской символики

В Иркутске мужчину осудили за повторную демонстрацию запрещенной нацистской символики. 43-летний гражданин, ранее судимый за имущественные преступления, был задержан правоохранителями после обнаружения его публикаций в социальных сетях.
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