НСПК заявила о готовности внедрить цифровой рубль в России

Национальная система платежных карт готова к внедрению цифрового рубля в России. Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин подтвердил готовность инфраструктуры для оплаты цифровыми рублями с помощью универсальных QR-кодов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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