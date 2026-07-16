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Царьград

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НСПК заявила о готовности внедрить цифровой рубль в России

НСПК заявила о готовности внедрить цифровой рубль в России

Национальная система платежных карт готова к внедрению цифрового рубля в России. Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин подтвердил готовность инфраструктуры для оплаты цифровыми рублями с помощью универсальных QR-кодов.

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