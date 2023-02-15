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Чарльз Оливейра завел страницу на OnlyFans: «Успокойтесь, это будет не тот контент, о котором вы подумали»

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра сообщил, что создал страничку на OnlyFans, где планирует рассказывать о личной жизни, тренировках и семье.

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