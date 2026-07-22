В чьих руках Земля? Что происходит после ночной атаки БПЛА на Краснодар

В чьих руках Земля? Что происходит после ночной атаки БПЛА на КраснодарПарк «Краснодар». Скульптура. Обнаженная женская фигура сидит на земле, бережно прижимая к себе земной шар.
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